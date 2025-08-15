Independence Day 2025: भारत 15 अगस्त, 2025 को अपना 79वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देशवासियों ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों, दोनों से हार्दिक शुभकामनाएँ प्राप्त कीं. इनमें स्टार भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत भी शामिल थे. पंत ने टीम इंडिया के क्रिकेटरों का ड्रेसिंग रूम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत का जश्न मनाते हुए एक अनदेखा वीडियो साझा किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ, भारत, कुछ पल हमेशा आपके साथ रहते हैं और भारत के लिए जीतना उनमें सबसे ऊपर है। भारतीय होने पर गर्व है."

