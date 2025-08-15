BIG BREAKING: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बड़ा हादसा! हुमायूं मकबरे के गुंबद का हिस्सा गिरा, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका (Watch Video)

Photo- @Raajeev_Chopra/X

Humayun Tomb collapses, Delhi: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आज, शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां ऐतिहासिक हुमायूं मकबरे में मरम्मत के दौरान अचानक एक दीवार और गुंबद का हिस्सा ढह गया. हादसे में 6 से 7 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है. जैसे ही घटना की खबर मिली, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम भी राहत कार्य में जुटी हुई हैं. बचावकर्मी मलबा हटाने के लिए मशीनों और हाथ के औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

दरगाह शरीफ पट्टे शाह के कमरे की छत गिरी

#WATCH | Delhi | Portion of the roof of a room at Dargah Sharif Patte Shah, located in the Nizamuddin area, collapses; Police and Fire Department personnel on the spot; Area cordoned off pic.twitter.com/dMAEcJrlQn — ANI (@ANI) August 15, 2025

हुमायूं के मकबरे का एक गुंबद गिरा

A dome of Humanyun's Tomb in Delhi's Nizamuddin area collapses, eight to nine feared trapped: Delhi Fire Services — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025

कई लोग फंसे हो सकते हैं

Delhi Fire Service received a call about the collapse of Humayun’s Tomb dome in the Hazrat Nizamuddin area around 4 PM. Authorities suspect several people may be trapped pic.twitter.com/7RJsHvCN7s — IANS (@ians_india) August 15, 2025

इलाके में अफरा-तफरी का माहौल

फिलहाल, मलबे में फंसे लोगों की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा अचानक हुआ, जिससे लोग संभल भी नहीं पाए. हादसे के बाद से आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है और भारी संख्या में लोग घटनास्थल के पास जमा हो गए हैं.

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और राहत कार्य में बाधा न डालें. साथ ही, हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हादसा संरचना की कमजोरी और लगातार हो रही बारिश के कारण हो सकता है.

विश्व धरोहर स्थल है हुमायूं का मकबरा

हुमायूं का मकबरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दिल्ली के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में से एक माना जाता है. इस हादसे के बाद से न सिर्फ स्थानीय लोग, बल्कि पूरे देश में इस घटना को लेकर चिंता जताई जा रही है.