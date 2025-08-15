Cristiano Ronaldo Play In India: क्रिस्टियानो रोनाल्डो आएंगे भारत? AFC चैंपियंस लीग टू में Al-Nassr की पहली बार भारतीय क्लब FC गोवा से भिड़ंत तय

क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Photo Credits: @CFC_Janty/X)

Cristiano Ronaldo Play In India: एएफसी चैंपियंस लीग टू के ड्रॉ में शुक्रवार को बड़ा रोमांच देखने को मिला, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सऊदी अरब स्थित क्लब अल नास्र को भारत के एफसी गोवा, इराक के अलजवरा और ताजिकिस्तान के एफसी इस्तिक्लोल के साथ ग्रुप डी में रखा गया. इसका मतलब है कि अगर रोनाल्डो फिट रहते हैं, तो यह उनका किसी भारतीय क्लब के खिलाफ पहला पेशेवर मुकाबला होगा. हालांकि, रोनाल्डो के भारत आकर खेलने की संभावना बेहद कम है. इसकी वजह उनके कॉन्ट्रैक्ट में बताया जा रहा एक क्लॉज है, जो इस टूर्नामेंट के कुछ अवे मैचों में यात्रा को सीमित करता है. बावजूद इसके, रोनाल्डो एफसी गोवा के खिलाफ रियाद में होने वाले होम मैच में जरूर उतरेंगे. दोनों टीमें ग्रुप स्टेज के तहत होम और अवे फॉर्मेट में दो-दो बार आमने-सामने होंगी. क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से सऊदी अरब में मचाएंगे धमाल, फुटबॉल क्लब अल-नासर से नया करार तय; रिपोर्ट्स

एफसी गोवा के लिए यह मुकाबला 2014 में क्लब की स्थापना के बाद से सबसे हाई-प्रोफाइल मैचों में से एक माना जा रहा है. इस टीम ने ओमान के अल सीब को 2-1 से हराकर एएफसी चैंपियंस लीग टू में जगह बनाई थी। इस जीत में देजान ड्राजिक और जेवियर सिवेरियो ने गोल दागे थे. वहीं, एक और भारतीय क्लब मोहन बागान सुपर जायंट को ग्रुप सी में रखा गया है, जहां उनका सामना ईरान के सेपहान एससी, जॉर्डन के अल हुसैन और तुर्कमेनिस्तान के अहल एफसी से होगा. मोहन बागान एसजी ने 2024/25 आईएसएल शील्ड जीतकर पहले ही टूर्नामेंट में जगह पक्की कर ली थी.

पिछले साल अल नास्र एएफसी चैंपियंस लीग एलीट में खेला था, जहां रोनाल्डो ने तीन अवे मैचों में हिस्सा लिया लेकिन दो को स्किप किया, जबकि एक मैच चोट के कारण मिस किया. उन्होंने एस्टेग्लाल एफसी, अल-घराफा और योकोहामा एफएम के खिलाफ बाहर खेला था, जबकि राउंड ऑफ 16 का अवे लेग नहीं खेले थे. गर्मी के मौसम में रोनाल्डो के भविष्य को लेकर कयास तेज थे, कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि वे अगले साल अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से पहले एमएलएस क्लब का रुख कर सकते हैं. लेकिन इन अटकलों पर विराम लगाते हुए पुर्तगाली स्टार ने पिछले महीने अल नास्र के साथ नया करार कर अपना सफर जारी रखने का फैसला किया.