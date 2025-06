Cristiano Ronaldo Contract News: क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से सऊदी अरब में मचाएंगे धमाल, फुटबॉल क्लब अल-नासर से नया करार तय; रिपोर्ट्स

Cristiano Ronaldo Contract News: दुनिया के सबसे दिग्गज फुटबॉलर्स में शामिल पुर्तगाली सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर सऊदी अरब की फुटबॉल लीग में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. बुधवार को सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोनाल्डो सऊदी प्रो लीग क्लब अल-नासर के साथ नया करार करने जा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 40 वर्षीय रोनाल्डो अब क्लब के साथ एक या दो साल का नया अनुबंध साइन करेंगे और इससे पहले सभी औपचारिकताओं की जांच की जा रही है. फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट के भरोसेमंद सूत्र फाब्रिजियो रोमानो ने पुष्टि की है कि रोनाल्डो और अल-नासर क्लब के बीच नई डील लगभग तय हो चुकी है. यह करार उस समय सामने आया है जब रोनाल्डो ने हाल ही में पुर्तगाल के साथ अपना तीसरा अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने UEFA नेशन्स लीग 2025 में जीत हासिल की, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि वे साल 2025 में होने वाले FIFA क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे. जानिए कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप, यहां देखें टीमें, वेन्यू, टाइमिंग समेत का पूरा शेड्यूल

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फिर से सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल-नासर से नया करार तय

🚨🇵🇹 BREAKING: Cristiano Ronaldo set to sign new deal at Al Nassr as formal documents are being checked.

Final detail being discussed: one or two year deal, concrete possibility to make it happen until June 2027 if Cristiano wants.

Massive move for SPL to keep Cristiano. pic.twitter.com/Aw1dyKPUNO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025