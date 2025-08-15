GST में बड़े बदलाव की तैयारी; अब सिर्फ 5 और 18% की दर से लगेगा टैक्स, तंबाकू-पान मसाले पर 40% का प्रस्ताव

Representational Image | PTI

नई दिल्ली: सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है. जानकारी के मुताबिक, नए ढांचे में सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18% रखे जाएंगे, जबकि तंबाकू, पान मसाला जैसे ‘सिन गुड्स’ पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा. यह प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल को भेजा गया है, जो सितंबर में दो दिन की बैठक में इस पर चर्चा और अंतिम फैसला करेगी. लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दिवाली देश को एक बड़ा तोहफा मिलेगा. पीएम मोदी ने कहा, “पिछले आठ वर्षों में हमने जीएसटी सुधार लागू कर टैक्स सिस्टम को आसान बनाया. अब समय है इसकी समीक्षा का. राज्यों से बातचीत पूरी हो चुकी है और हम ‘नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म’ लाने जा रहे हैं.”

किसानों और आम जनता के लिए राहत

सूत्रों के मुताबिक, नए प्रस्ताव में खेती से जुड़े उत्पाद, स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट और इंश्योरेंस पर टैक्स घटाया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे न केवल उपभोग बढ़ेगा बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी.

अभी का ढांचा और प्रस्तावित बदलाव

वर्तमान में जीएसटी के पांच मुख्य स्लैब हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%. इनमें 12% और 18% सबसे अधिक उपयोग में आने वाले स्लैब हैं. प्रस्तावित सुधार में 12% स्लैब को खत्म कर, उसमें आने वाले सामानों को 5% और 18% के बीच पुनर्वितरित करने की योजना है.

तंबाकू और पान मसाले पर कड़ा रुख

स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाले उत्पादों को लेकर सरकार सख्त है. तंबाकू, पान मसाला जैसे उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 40% करने का प्रस्ताव है, ताकि इनके उपभोग को रोका जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सके.

अब सबकी निगाहें सितंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक पर हैं. अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो दिवाली से पहले देश में टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जो एक तरफ आम उपभोक्ताओं और किसानों को राहत देगा, तो दूसरी ओर नुकसानदेह उत्पादों पर रोकथाम लगाएगा.