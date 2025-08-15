Jharkhand: झारखंड के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर मसाज चेयर पर बैठी महिला का वीडियो बनाते पकड़ा गया युवक, हुआ हंगामा

महिला का वीडियो बनाते पकड़ा गया युवक (Photo: Instagram)

झारखंड के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर एक विवादास्पद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला मसाज चेयर संचालक एक व्यक्ति पर उसका गुप्त रूप से वीडियो बनाने का आरोप लगाती दिख रही है. वीडियो में महिला व्यक्ति से तीखी बहस करती नजर आती है, जबकि आरोपी शांत बना रहता है. घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर महिला के साथ धक्का-मुक्की भी की गई, जिसके बाद महिला ने स्टेशन मैनेजर की उपस्थिति की मांग की. यह वायरल वीडियो सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और निजता के अधिकार को लेकर नए सिरे से बहस छेड़ रहा है. रेलवे अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि तो की है, लेकिन अभी तक किसी स्पष्ट कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है. यह भी पढ़ें: Bengaluru: महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर करता था पोस्ट, मणिपुर का 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार

गौरतलब है कि भारत में सार्वजनिक स्थलों पर वीडियो बनाना कानूनन प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन यदि ऐसे वीडियो का दुरुपयोग किया जाता है या व्यक्ति की निजता भंग होती है, तो यह आईटी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है.

झारखंड के जसीडिह स्टेशन पर मसाज चेयर पर बैठी महिला का वीडियो बनाते पकड़ा गया युवक

इस कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल और/या ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय मौजूद हैं.