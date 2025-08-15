Etah Shocker: शिक्षा विभाग के ग्रुप में टीचर ने भेजी अश्लील फोटो और पोर्न लिंक, BSA ने जांच कर कार्रवाई के दिए आदेश; VIDEO

WhatsApp ने बंद किए 68 लाख धोखाधड़ी वाले अकाउंट (Photo : X)

Etah Shocker: यूपी के एटा में शिक्षा विभाग एक बार फिर गलत कारणों से चर्चा में है. यहां विभाग से जुड़े दो अलग-अलग व्हाट्सऐप ग्रुपों में अश्लील तस्वीरें और पोर्न वेबसाइट के लिंक भेजे जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद ग्रुप के सदस्यों में खासा रोष और हैरानी है. पहला मामला "मिशन प्रेरणा" नाम के ग्रुप का है, जहां एक शिक्षक ने खुलेआम अश्लील फोटो भेज दिए. वहीं दूसरा मामला नगर खंड शिक्षा अधिकारी के आधिकारिक ग्रुप का है, जिसमें भी अश्लील तस्वीरों के साथ पोर्न साइट के लिंक साझा किए गए.

शिक्षा विभाग के दो ग्रुपों में परोसी गई अश्लीलता

शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश

हैरानी की बात यह है कि इन ग्रुपों में महिला शिक्षक, बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) और एबीएसए (अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी) भी सदस्य हैं. इस वजह से माहौल अचानक असहज हो गया और कई लोग नाराज हो उठे.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एटा के बीएसए दिनेश कुमार ने तुरंत एक्शन लेते हुए संबंधित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग की गरिमा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब हाल ही में यूपी के महाराजगंज जिले में भी इसी तरह का विवाद सामने आया था. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने विभाग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं और व्हाट्सऐप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी की मांग उठने लगी है.

फिलहाल प्रशासन की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि दोषी शिक्षक के खिलाफ जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे.