Border 2 First Poster Revealed: बॉर्डर 2 का पहला पोस्टर हुआ जारी, सनी देओल की फिल्म इस तारीख को होगी रिलीज
(Photo : Instagram/Sunny Deol)

मुंबई: 79वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर, सनी देओल की मच-अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा हो गई है. यह फिल्म 22 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

फिल्म बनाने वालों ने इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर किया. इस पोस्टर में सनी देओल फौजी की वर्दी में दिख रहे हैं और उनके हाथ में एक रॉकेट लॉन्चर (बाजूका) है. उनके चेहरे पर देशभक्ति और जोश का भाव साफ नजर आ रहा है.

पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा है, “हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे....फिर एक बार. #Border2 22 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में. #HappyIndependenceDay!”. खुद सनी देओल ने भी इस पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

इस फिल्म में सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी भी मुख्य भूमिका में होंगे. इनके अलावा मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा भी फिल्म का हिस्सा हैं.

 

फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने कहा, “स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज डेट का ऐलान करना बहुत मायने रखता है. यह दिन हमें भारत की आजादी के लिए हमारे सैनिकों के बलिदान की याद दिलाता है और हमारी फिल्म भी यही करती है. इस कहानी के जरिए उनकी अमर भावना को सम्मान देना एक गर्व की बात है.”

प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कहा, “'बॉर्डर' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हर भारतीय के लिए एक इमोशन है. 'बॉर्डर 2' के साथ हमारा लक्ष्य उसी विरासत को आगे बढ़ाना और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना है. नई रिलीज डेट से दर्शकों को गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड के दौरान फिल्म का अनुभव करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा.”

यह फिल्म भूषण कुमार और जेपी दत्ता मिलकर बना रहे हैं. 'बॉर्डर 2' का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं.