Kurla Molestation News: मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर महिला से गंदी हरकत, छेड़छाड़ के युवक गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

Kurla Molestation News: मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर एक 21 वर्षीय युवक द्वारा 23 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. इसी हफ्ते शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद आरोपी की पहचान येशू बालचक्र के रूप में हुई है, जो धारावी का निवासी है और एक फार्मेसी दुकान पर काम करता है.

घटना SCMT साइड ब्रिज पर हुई

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को आरोपी सांताक्रूज अपनी नौकरी पर जा रहा था. सुबह लगभग 11:23 बजे महिला अपने मोबाइल फोन पर बात करते हुए SCMT साइड ब्रिज से A/2 की ओर जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे अकेला पाकर उसे गलत तरीके से छुआ. महिला ने इस घिनौनी हरकत के खिलाफ कुर्ला रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

मामला भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज

शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला से छेड़छाड़ करने या उसकी लज्जा को ठेस पहुँचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. महिला कुर्ला वेस्ट में एक निजी कंपनी में काम करती है, जबकि आरोपी सांताक्रूज में काम करता है.