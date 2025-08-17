Kathua Coudburst: जम्मू कश्मीर में फिर से फटा बादल, कठुआ में 4 लोगों की मौत, नेशनल हाईवे 44 बंद

(Photo : AI)

Jammu and Kashmir Cloudburst: जम्मू-कश्मीर में कुदरत का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. कठुआ जिले (Kathua) के एक दूर-दराज गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. अधिकारियों ने बताया है कि इस हादसे में कम से कम चार लोगों के मरने की आशंका है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं.

यह घटना शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को राजबाग इलाके के जोड़ घाटी गांव में हुई. बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया. बाढ़ का पानी इतना तेज था कि इसने कठुआ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 (NH44) को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे यातायात पर असर पड़ा है.

किश्तवार का दर्द अभी भरा भी नहीं था

यह दुखद घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही दिन पहले, 14 अगस्त 2025 को, जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में भी बादल फटने से भयानक तबाही मची थी. किश्तवार के चोसिटी गांव में हुए उस हादसे में अब तक कम से कम 65 लोगों की मौत हो चुकी है. 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

वहां सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें अभी भी बचाव कार्य में जुटी हैं. यह डर बना हुआ है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई जगहों पर अभी भी पहुंचना बहुत मुश्किल है. लगातार हो रही इन घटनाओं ने पूरे इलाके में डर का माहौल बना दिया है.