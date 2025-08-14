Kishtwar Cloudburst: किश्तवाड़ में बढ़ती जा रही मृतकों की संख्या, अब तक 30 से अधिक शव बरामद, घायलों की हालत गंभीर

Kishtwar Cloudburst | X

किश्तवाड़: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चासोटी गांव में मंगलवार को आई भीषण बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी. इस हादसे में अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं. प्रशासन ने मचैल माता यात्रा को फिलहाल रोक दिया है. जैसे ही घटना की सूचना अधिकारियों तक पहुंची, SDRF, पुलिस और अन्य टीमें तुरंत मौके पर रवाना हो गईं. बाद में सेना, नौसेना और वायुसेना को भी अलर्ट किया गया. अब तक 98 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें से 28 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नरेश सिंह मौके पर जाकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.

कैसे हुआ हादसा

दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच, जब मचैल माता यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग चासोटी में इकट्ठा थे, तभी पहाड़ी से भारी बारिश के साथ बादल फट गया. यह गांव मचैल माता मंदिर की ओर जाने का अंतिम वाहन-योग्य स्थान है, जहां से आगे 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है. तेज पानी के बहाव और मलबे ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया और यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को भी अपनी चपेट में ले लिया.

राहत कार्य जारी

प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ-साथ राहत शिविर भी स्थापित किए हैं. पानी के तेज बहाव और पहाड़ी इलाके के कारण राहत कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं.