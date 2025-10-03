Rajkot Horror: गुजराती फिल्म में 'हिरोइन' बनाने का झांसा देकर ITI छात्रा से रेप, 18 महीने तक नशीला पदार्थ खिलाकर की दरिंदगी; आरोपी गिरफ्तार

Rajkot ITI Student Rape Case

Rajkot ITI Student Rape Case: गुजरात (Gujrat Rape Case) के राजकोट से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां खुद को गुजराती फिल्म निर्देशक (Gujarati Film Director) बताकर एक 25 वर्षीय युवक ने 15 साल की लड़की को अपने जाल में फंसाया और लगभग डेढ़ साल तक उसके साथ रेप किया. जानकारी के मुताबिक, आईटीआई की छात्रा (ITI Student Rape ) दो साल पहले आरोपी से मिली थी. उसने इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन (Instagram Ads) देखा, जिसमें गुजराती सिनेमा में करियर (Gujarati Cinema) बनाने के इच्छुक लोगों के लिए एक कॉल-टू-कॉल नंबर दिया गया था.

इससे उत्साहित होकर, वह अपनी मां के साथ सदरू वासवानी रोड (Sadru Vaswani Road) स्थित आरोपी के ऑफिस गई. वहां, आरोपी ने उसे एक रोल दिलाने का झांसा दिया और प्रैक्टिस करने की सलाह दी गई.

ये भी पढें: Death From Heart Attack: योगा करके घर लौट रहे शख्स को सीढ़िया उतरते समय सीने में हुआ दर्द, कुर्सी पर बैठने के बाद नीचे गिरे, राजकोट का वीडियो आया सामने; VIDEO

ऑडिशन के बहाने चूमने की कोशिश

पीड़िता का आरोप है कि कुछ दिनों बाद, आरोपी ने उसे Audition के लिए बुलाया और Dialogue Delivery में सुधार के लिए Training Session देने के बहाने उसे बातों में फंसा लिया. लेकिन यह ट्रेनिंग बस एक दिखावा थी. पहले ही सेशन में, आरोपी ने लड़की से कहा कि उन्हें अश्लील सीन (Intimate Scenes) के लिए प्रैक्टिस करना होगा. फिर वह उसके पास गया, उसे गलत तरीके से छुआ और उसे चूमने की कोशिश की.

लड़की ने साफ मना कर दिया और प्रैक्टिस करना बंद कर दिया. लेकिन आरोपी ने हार नहीं मानी. उसने लड़की की मां को फोन करके कहा कि वह वापस आ जाए, वरना वह अपना मौका गंवा देगी.

नशीला ड्रिंक पिलाकर शारीरिक शोषण

फिर धीरे-धीरे बहाने बनाए जाने लगे. कभी इवेंट मैनेजमेंट (Event Management) का काम, कभी मीटिंग का. हर बार वह उसे नशीले पदार्थ (Drugged and Raped) मिले खाने-पीने की चीजें देता. बेहोश होने के बाद, लड़की के साथ उसके घर या ऑफिस में बार-बार शारीरिक शोषण किया जाता था. इतना ही नहीं, उसे धमकी भी दी जाती थी कि अगर उसने किसी को बताया, तो उसे कभी फिल्मों में काम नहीं मिलेगा.

लड़की चुपचाप यह सब सहती रही, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने 1 अक्टूबर को विश्वविद्यालय थाने (University Police Station) में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.

आरोपी फिल्म डायरेक्टर गिरफ्तार, जांच शुरू

जांच अधिकारी हरीश पटेल ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ BNS Act और POCSO Act की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. घटनास्थल का मुआयना किया गया और सबूत इकट्ठा किए गए.