मैसूर में दरिंदगी की हदें पार! खिलौने बेचने आई 10 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या

कर्नाटक के मैसूर से एक बेहद दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां मशहूर मैसूर पैलेस के पास एक 10 साल की बच्ची का शव मिला है. पुलिस को शक है कि बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई.

बच्ची का परिवार हक्की-पिक्की समुदाय से है और वे दशहरे के त्योहार के मौके पर कालाबुरागी से मैसूर आए थे. परिवार के करीब 50 लोग यहाँ गुब्बारे और खिलौने बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे. ये सभी लोग पैलेस के पास मैदान में अस्थायी टेंट बनाकर रह रहे थे.

बुधवार की रात को काम खत्म करने के बाद पूरा परिवार करीब 12 बजे अपने टेंट में सोने चला गया. सुबह करीब 4 बजे, जब बारिश होने पर परिवार वालों की नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि बच्ची गायब है. घबराए हुए घरवालों ने तुरंत नाज़रबाद पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई.

जब परिवार और पुलिस ने मिलकर बच्ची को ढूंढना शुरू किया, तो सुबह करीब 6:30 बजे उनके टेंट के पास ही एक गड्ढे में बच्ची का शव मिला. परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई है.

पुलिस ने आरोपी को पैर में गोली मारकर पकड़ा

घटना की खबर मिलते ही मैसूर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश में जुट गई. जल्द ही पुलिस ने कोल्लेगल के रहने वाले कार्तिक नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, जब वे उसे पकड़ने गए तो उसने भागने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उसके पैर में गोली मारनी पड़ी.

फिलहाल, पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके. मामले की जांच अभी जारी है.