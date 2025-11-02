Bengaluru Shocker: ऑफिस की लाइट बंद करने को लेकर कर्मचारियों में हुआ विवाद, एक ने दुसरे के सिर पर डंबल से किया हमला, शख्स की हुई मौत

Bengaluru News: बेंगलुरु (Bengaluru) में एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है. यहांपर एक ऑफिस (Office) में एक कर्मचारी ने दुसरे कर्मचारी की डंबल से मार मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है की ये विवाद केवल रात में लाइट बंद करने को लेकर हुई है.शुक्रवार देर रात गोविंदराजनगर थाना क्षेत्र में डेटा डिजिटल बैंक नामक निजी कंपनी में ये दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है.पुलिस (Police) के अनुसार, मृतक का नाम 41 साल के भीमेश बाबू है, जो विजयवाड़ा के रहने वाले थे, जबकि आरोपी 24 साल का सोमला वम्शी है.
दोनों कंपनी में तकनीकी कार्यकारी (Technical Executive) के पद पर कार्यरत थे और अक्सर रातभर ऑफिस में ही रुकते थे.
लाइट बंद करने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा
घटना शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है. भीमेश ने काम खत्म होने के बाद वम्शी से लाइट बंद करने को कहा. इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक रूप ले ली. गुस्से में वम्शी ने पास में रखा डंबल उठाकर भीमेश के सिर, चेहरे और सीने पर वार कर दिया, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े.हत्या (Murder) के बाद घबराए आरोपी वम्शी ने अपने दोस्त गौरी प्रसाद से मदद मांगी, जो नयानदहल्ली इलाके में रहता है. वह अपने तीन दोस्तों के साथ ऑफिस लौटा और एंबुलेंस बुलाई. लेकिन जब तक मदद पहुंची, भीमेश की मौत हो चुकी थी.
पुलिस को खुद किया सरेंडर
घटना के बाद आरोपी सोमला वम्शी ने गोविंदराजनगर पुलिस स्टेशन (Govindrajnagar) जाकर खुद सरेंडर कर दिया और पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पहले भी छोटे-छोटे विवाद होते रहते थे.पुलिस अब यह जांच कर रही है कि हत्या के पीछे कोई और कारण तो नहीं था.