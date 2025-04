गुजरात के जामनगर में जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश, एक पायलट की मौत; दूर तक बिखरे विमान के टुकड़े; Video

जामनगर: गुजरात के जामनगर में बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ. यहां भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हो गया. हादसे के बाद प्लेन के टुकड़े दूर तक बिखर गए और इलाके में धुएं का गुबार फैल गया. यह दुर्घटना जामनगर के सुवरडा गांव के बाहरी इलाके में कालावड रोड के पास हुई.

इस दुर्घटना में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. घायल पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्राथमिक जांच के अनुसार, यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ. हालांकि, वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचकर क्रैश के सही कारणों की जांच में जुट गए हैं.

Indian Air Force #Jaguar fighter aircraft crashes in Gujarat's #Jamnagar, @IAF_MCC issue CoI, Senior officals reached on the location of crash. @indiatvnews pic.twitter.com/3RmKen3rdB

