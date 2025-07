Narrowest Defeats for India in Tests By Runs: लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को मिली टेस्ट इतिहास में चौथी सबसे करीबी हार, देखिए सबसे करीबी हार की पूरी लिस्ट

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई (गुरुवार) से लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord’s Cricket Ground) में खेला गया. लॉर्ड्स टेस्ट 2025 का पांचवां और अंतिम दिन बेहद नाटकीय अंदाज़ में समाप्त हुआ, जहां इंग्लैंड ने भारत को 22 रनों से हराकर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली. 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 170 रनों पर सिमट गई. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को भारी नुकसान, इंग्लैंड ने लगाई लंबी छलांग, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर कायम, यहां देखें बाकि टीमों का हाल

लॉर्ड्स टेस्ट की हार भारत के लिए केवल सीरीज में पिछड़ने का संकेत नहीं रही, बल्कि यह टेस्ट इतिहास में एक विशेष रिकॉर्ड भी अपने नाम कर गई. इंग्लैंड के खिलाफ 22 रनों से मिली हार, इंग्लैंड की सरज़मीं पर भारत की सबसे कम अंतर से हार बन गई है. वहीं, टेस्ट क्रिकेट के कुल इतिहास में यह भारत की चौथी सबसे करीबी हार है.

Narrowest defeats for India in Tests (by runs)

12 runs vs PAK, Chennai 1999

16 runs vs AUS, Brisbane 1977

16 runs vs PAK, Bengaluru 1987

22 runs vs ENG, Lord's 2025*

25 runs vs NZ, Wankhede 2024#ENGvIND

— Cricbuzz (@cricbuzz) July 14, 2025