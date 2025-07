केले के तने में गांजा, बाइक की टंकी में कोडीन युक्त कफ सिरप; BSF ने पकड़ी तस्करों की चालाकी

गुवाहाटी फ्रंटियर की सीमा सुरक्षा बल (BSF) की सतर्क टीम ने नशीली दवाओं की तस्करी की एक अनोखी कोशिश को नाकाम कर दिया है. बीएसएफ जवानों ने ऐसे दो मामलों का भंडाफोड़ किया है जिसमें तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर प्रतिबंधित पदार्थों को सीमा पार भेजने की तैयारी कर रहे थे. पहले मामले में, तस्करों ने गांजा को बेहद चतुराई से केले के तने के अंदर छुपा रखा था. यह गांजा सीमा पार भेजने की तैयारी में था और नदी की धारा का इस्तेमाल कर उसे तस्करी के लिए भेजा जाना था. लेकिन बीएसएफ जवानों की सतर्क निगाहों ने इस चालाकी को पकड़ लिया.

दूसरे मामले में, कोडीन युक्त कफ सिरप की कई बोतलों को एक मोटरसाइकिल की फ्यूल टैंक में छुपाया गया था. जांच के दौरान बीएसएफ जवानों ने संदेह के आधार पर बाइक की तलाशी ली और टंकी के अंदर छिपाई गई सिरप की बोतलें बरामद कीं. ये सिरप नशे के लिए प्रयोग की जाती हैं और कानूनन प्रतिबंधित हैं.

Alert Seema Praharis under @BSF_Guwahati Frontier, uncover new Modus Operandi of Anti-National elements and effected seizure of Ganja and Codeine-based cough syrup bottles.

Notably, ganja was concealed in Banana tree trunk, which was intended to be sent across border using… pic.twitter.com/vXnXpvCkxy

