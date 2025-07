Can a Batter Take Toilet Break During a Cricket Match: क्या क्रिकेट मैच के दौरान बल्लेबाज़ ले सकता है टॉयलेट ब्रेक? लॉर्ड्स टेस्ट में रवींद्र जडेजा की जल्दबाज़ी ने खड़े किए सवाल

Ravindra Jadeja (Photo Credits: @SkyCricket/X)

Can a Batter Take Toilet Break During a Cricket Match: क्या क्रिकेट मैच के दौरान बल्लेबाज़ टॉयलेट ब्रेक ले सकता है? यह सवाल तब उठ खड़ा हुआ जब रवींद्र जडेजा को भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट 2025 के पांचवें दिन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में बल्लेबाज़ी करते समय अचानक टॉयलेट जाना पड़ा. अनुभवी ऑलराउंडर भारत की पारी के 68वें ओवर के अंत में खुद को राहत देने के लिए मैदान से बाहर गए और फिर जल्द ही क्रीज़ पर लौट आए. लेकिन क्या क्रिकेट के नियम इस तरह की स्थिति की अनुमति देते हैं? आइए जानते हैं. लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को मिली टेस्ट इतिहास में चौथी सबसे करीबी हार, देखिए सबसे करीबी हार की पूरी लिस्ट

गौर करने वाली बात यह है कि भारत की पारी के नौ विकेट गिरने के चलते पांचवें दिन चाय का ब्रेक तय समय पर नहीं लिया गया. अगर चाय समय पर होती, तो जडेजा को शायद मैदान से बाहर नहीं जाना पड़ता. इसी तरह, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू रेनशॉ को भी 2017 में भारत के खिलाफ पुणे टेस्ट में टॉयलेट जाने की वजह से "रिटायर्ड इल" घोषित किया गया था. वहीं 2003 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ मैच में सचिन तेंदुलकर ने भी पेट की तकलीफ के चलते अपने अंडरवियर में टिशू पेपर डालकर बल्लेबाज़ी की थी और ड्रिंक्स ब्रेक में ड्रेसिंग रूम भागे थे.

क्या बल्लेबाज़ टॉयलेट ब्रेक ले सकता है?

संक्षेप में कहा जाए तो, हां, एक बल्लेबाज़ मैच के दौरान टॉयलेट ब्रेक ले सकता है, लेकिन इसके लिए अंपायर की अनुमति आवश्यक होती है. यदि यह ज़रूरत बहुत अचानक हो, तो बल्लेबाज़ अंपायर से इजाज़त लेकर ओवर के बीच में या ब्रेक के समय मैदान छोड़ सकता है. हालांकि क्षेत्ररक्षकों को ऐसी स्थिति में सब्स्टीट्यूट फील्डर की सुविधा मिलती है, लेकिन बल्लेबाज़ को बदलने की अनुमति नहीं होती. कुछ मामलों में, बल्लेबाज़ अंपायर से समय से पहले ड्रिंक्स ब्रेक की अनुमति भी मांग सकता है. रवींद्र जडेजा ने भी 69वें ओवर के अंत में अंपायर की अनुमति लेकर मैदान छोड़ा और कुछ ही समय बाद वापस लौटकर अपनी पारी फिर से शुरू की.