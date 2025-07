India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का तीसरा मुकाबला 10 जुलाई (गुरुवार) से लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord’s Cricket Ground) में खेला जा रहा है. टीम इंडिया को जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य मिला है और वह चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 58 रन पर अपने चार विकेट गंवा चुकी थी. आखिरी दिन बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का 9 विकेट गिर चूका हैं लेकिन रविंद्र जडेजा ने 150 गेंदों में संघर्षपूर्ण अर्धशतक ठोका हैं. जिसमें उन्होंने 4 चौकें और 1 छक्का जड़ा हैं. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 158-9 (67.2 ओवर) था.

रविंद्र जडेजा ने ठोका संघर्षपूर्ण अर्धशतक

That's a fighting FIFTY from Ravindra Jadeja! 🙌

His 26th half-century in Test cricket 👏👏#TeamIndia need 35 more to win

Updates ▶️ https://t.co/X4xIDiSUqO#ENGvIND pic.twitter.com/j6gs2t3eR4

— BCCI (@BCCI) July 14, 2025