Ghatsila Bypoll 2025: झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में BJP ने पूर्व सीएम चंपई के पुत्र बाबूलाल सोरेन को बनाया प्रत्याशी

रांची, 15 अक्टूबर : भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट (Ghatshila Assembly Seat) पर हो रहे उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह (Arun Singh) के हस्ताक्षर से बुधवार को जारी पत्र में इसकी घोषणा की गई है. वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र हैं. 2024 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा था. हालांकि, वह चुनाव हार गए थे. 2024 में इस सीट पर विजयी हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन का तीन माह पहले निधन हो गया. इस वजह से यहां उपचुनाव कराया जा रहा है. पिछले चुनाव में विजयी रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 75,910 वोट हासिल हुए थे.

उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी कर दी गई है. कैंडिडेट के नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है. 24 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा. यहां 11 नवंबर को मतदान होगा. वहीं, मतगणना 14 नवंबर को कराई जाएगी. घाटशिला विधानसभा सीट पूर्वी सिंहभूम जिले में आती है और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित है.

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस उपचुनाव में कुल 2,55,823 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1,24,899 पुरुष और 1,30,921 महिला मतदाता शामिल हैं. इस प्रकार, इस विधानसभा सीट पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है. विशेष पुनरीक्षण के दौरान पुरुष मतदाताओं में 1,585 और महिला मतदाताओं में 2,871 की वृद्धि दर्ज की गई. विधानसभा क्षेत्र में 218 लोकेशन पर कुल 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 12 नए मतदान केंद्र जोड़े गए हैं, जबकि तीन पुराने मतदान केंद्रों का अन्य केंद्रों के साथ विलय किया गया है. झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.