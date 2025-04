VIDEO: कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, 15 बार हवा में पलटी कार, 3 लोगों की मौत, खौफनाक CCTV फुटेज आया सामने

चितरदुर्गा: कर्नाटक के चितरदुर्गा जिले में मंगलवार सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं. यह दुर्घटना एनएच-150ए पर चल्लकेरे और बल्लारी के बीच स्थित बोम्मक्कनाहल्ली मजीद के पास हुई. सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि कार हाईवे डिवाइडर से टकराने के बाद बिना रुके 15 बार पलटी.

मृतकों की पहचान मौला अब्दुल (35), जो कार चला रहे थे, और उनके दो बेटों - रहमान (15) और समीर (10) के रूप में हुई है. इस दुर्घटना में मौला की पत्नी सलीमा बेगम (31), उनकी मां फातिमा (75) और एक अन्य बेटा हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पुलिस ने बल्लारी के वीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया है.

मौला अब्दुल का परिवार मूल रूप से यादगीर का रहने वाला था और बेंगलुरु में मजदूरी का काम करता था. पुलिस के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब वे बेंगलुरु से अपने गृहनगर यादगीर लौट रहे थे. इस दुर्घटना की जांच पीएसआई महेश होसापेटे द्वारा की गई, और यह मामला रामपुर पुलिस थाने के अंतर्गत आता है.

