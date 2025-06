India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन टीम इंडिया के नियंत्रण में रहा. भारत ने अपनी दूसरी पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 23.5 ओवर में 2 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं और उसे इंग्लैंड पर 96 रनों की बढ़त मिल चुकी है. जिसके बाद आज चौथे दिन दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की ओर से ऋषभ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना 8वां टेस्ट अर्धशतक जड़ा हैं. उन्होंने 130 गेंदों में 13 चौकें और 2 छक्कों की मदद से ये कारनामा किया हैं. इसके साथ ही इंग्लिश सरजमीं पर दोनों पारियों में सेंचुरी बनानें वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए है. खबर लिखें जानें तक दूसरी पारी में भारत का स्कोर 264/3 (69.4 ओवर) था.

ऋषभ पंत ने जड़ा 8वां शतक

8⃣𝘁𝗵 𝗧𝗲𝘀𝘁 💯 𝗳𝗼𝗿 𝗥𝗶𝘀𝗵𝗮𝗯𝗵 𝗣𝗮𝗻𝘁! 🙌

1⃣st Indian to score hundreds in both innings of a Test in England 🔝

7⃣th Indian to score hundreds in both innings of a Test! 👏

Incredible batting display in the series opener from the #TeamIndia vice-captain! 👍 👍… pic.twitter.com/RzNA9lfFQr

— BCCI (@BCCI) June 23, 2025