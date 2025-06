Did Qatar Close It's Airspace: इजराइल-ईरान युद्ध के बीच कतर ने बंद किया अपना एयरस्पेस

ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध ने मध्य पूर्व की शांति को गंभीर रूप से हिला दिया है. हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि कतर ने एहतियात के तौर पर अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. Disclose tv के मुताबिक कतर ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है. इस बीच, तेहरान (ईरान की राजधानी) के निवासियों को अपने इलाके खाली करने का आदेश दिया गया है. कतर के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह फैसला लिया कि देश का हवाई क्षेत्र फिलहाल बंद रहेगा. इसकी वजह है ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई जो अमेरिका द्वारा किए गए हालिया हवाई हमलों के बाद हो सकती है.

अमेरिका ने शनिवार को ईरान के तीन प्रमुख परमाणु केंद्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया था. कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस, अमेरिका का एक बड़ा सैन्य अड्डा है, जिससे पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां संचालित होती हैं. इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया.

JUST IN - Qatar closes its airspace.

