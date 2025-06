Did Israel Strike On Iran Power Supply System? क्या ईरान के पावर सप्लाई सिस्टम पर इजराइल ने कर दिया हमला, जानें खबर की सच्चाई

Iran-Israel War: ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ संघर्ष खत्म होने की जगह हर दिन बढ़ता जा रहा है. दोनों देशों के बीच चल रही जंग में अब अमेरिका कूद गया है. इजराइल और ईरान की जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर के मुताबिक इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के पावर सप्लाई सिस्टम (बिजली आपूर्ति तंत्र) पर हमला कर दिया है. इस खबर की पुष्टि चीन के सरकारी मीडिया चैनल CGTN ने की है. CGTN के अनुसार, इजरायल ने तेहरान के पावर सप्लाई सिस्टम पर हमला किया है."

ईरान पर अमेरिकी बमबारी से संयुक्त राष्ट्र फिक्रमंद, एंटोनियो गुटेरेस बोले- अब ये संघर्ष नियंत्रण से होगा बाहर.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को ईरान की राजधानी तेहरान में अचानक बिजली गुल हो गई. ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तरी तेहरान की पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को नुकसान पहुंचा है, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई. समाचार एजेंसी Fars ने दावा किया कि यह इजरायली हमले के कारण हुआ.

JUST IN - Israel strikes power supply system in Tehran — CGTN

