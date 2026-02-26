West Indies vs South Africa, T20 World Cup 2026 47th Match Key Players To Watch Out: वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा अहम मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 47th Match Key Players To Watch: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 47वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का अहम मुकाबला है, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्करम (Aiden Markram) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs West Indies, 44th Match Live Toss And Scorecard: मुंबई में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज की टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और उसने अपने पिछले मैच में जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया था. टीम की बल्लेबाजी में गहराई और गेंदबाजी में संतुलन है. वहीं दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है. दोनों टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं.

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI vs SA T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम को 15 मैचों में जीत मिली है. वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 14 मुकाबले अपने नाम किए हैं. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच पांच मुकाबले हुए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने चार मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज केवल एक मुकाबला जीत सका है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह (Key Players To Watch)

शिमरोन हेटमायर: वेस्टइंडीज के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं और इस टूर्नामेंट में 219 रन बना चुके हैं. मिडिल ऑर्डर में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है.

शाई होप: टीम के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज. पारी को संभालने और बड़े मैच में जिम्मेदारी निभाने की क्षमता रखते हैं.

गुडाकेश मोटी: वेस्टइंडीज के प्रमुख स्पिनर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 10 विकेट लिए हैं. मिडिल ओवर्स में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है.

एडेन मार्करम: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान और टीम के टॉप स्कोरर. 182 रन के साथ शानदार फॉर्म में हैं और मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

मार्को यानसेन: टूर्नामेंट में 11 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल गेंदबाज हैं. नई गेंद और डेथ ओवर्स में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

कगिसो रबाडा: अनुभवी तेज गेंदबाज, जो अपनी गति और सटीक लाइन-लेंथ से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को परेशानी में डाल सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SA 47th Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमार जोसेफ, जेडन सील्स.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.