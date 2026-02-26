West Indies vs South Africa, T20 World Cup 2026 47th Match Pitch Report: सुपर-8 के अहम मुकाबले में वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स का दिखेगा दम या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज करेंगे कमाल? यहां जानें पिच रिपोर्ट

नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Credit: Wikipedia)

West Indies National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 47th Match Pitch Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 47वां मुकाबला आज यानी 26 फरवरी को वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-1 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. वेस्टइंडीज की टीम +5.350 के शानदार नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर है और टीम ने अपने पिछले मैच में जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया था. वहीं दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराकर सुपर-8 में दमदार शुरुआत की है. वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्करम (Aiden Markram) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: England vs Pakistan, T20 World Cup 2026 45th Match Weather Update: इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मुकाबले में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पल्लेकेले के मौसम का हाल

वेस्टइंडीज की टीम अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है. शिमरोन हेटमायर शानदार फॉर्म में हैं और टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं. वहीं गुडाकेश मोटी गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा रहे हैं. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम संतुलित नजर आती है. एडेन मार्करम और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज मैच का रुख बदल सकते हैं, जबकि मार्को यानसेन और कगिसो रबाडा गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI vs SA T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज ने 15 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 14 मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच पांच मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने चार मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज केवल एक मुकाबला जीत सका है.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Narendra Modi Stadium Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां अच्छी बल्लेबाजी सतह पर बड़े स्कोर बनते देखे गए हैं. हालांकि, नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद मिल सकती है.

मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज प्रभावी साबित हो सकते हैं, खासकर अगर पिच थोड़ी धीमी हो जाए. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 रन के आसपास माना जाता है. यदि बल्लेबाज शुरुआत में सेट हो जाएं तो 180 से ज्यादा का स्कोर भी बन सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

मौसम अपडेट (Ahmedabad Weather Update)

अहमदाबाद में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है. बारिश की संभावना काफी कम है, जिससे पूरे 20-20 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है. तापमान लगभग 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SA 47th Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोटी, शमार जोसेफ, जेडन सील्स.

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को यानसेन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.