IND vs ENG 1st Test 2025: ऋषभ पंत जब भी शतक बनाते हैं तो प्रतिष्ठित 'फ्लिप' सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन हेडिंग्ले में भारत बनाम इंग्लैंड के पहले टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान, उन्होंने 'फ्लिप' सेलिब्रेशन नहीं किया. दो पारियों में दो शतक बनाने की अनूठी उपलब्धि हासिल करने के बाद, पंत ने 'ओ ऑन द आई' सेलिब्रेशन करके जश्न मनाया, जिसे 'डेले चैलेंज' भी कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड के फुटबॉलर डेले एली ने गोल करने के बाद यही जश्न मनाया था. प्रीमियर लीग इंडिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके समानता को पहचाना और पंत के जश्न को स्वीकार किया.

