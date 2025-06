Sunil Gavaskar Ask Rishabh Pant to Perform 'Flip' Celebration: ऋषभ पंत ने भारत बनाम इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया. वे टेस्ट इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज और केवल सातवें भारतीय बन गए. साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ इतिहास में पहले भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज भी. जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया और बल्ला उठाया, तो पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने इशारों-इशारों में उनसे 'फ्लिप' सेलिब्रेशन करने को कहा. जवाब में पंत ने इशारों में कहा, वे अगली बार ऐसा करेंगे.

सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत को 'फ्लिप' सेलिब्रेशन करने के लिए किया इशारा

𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐰𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭-𝐤𝐞𝐞𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐬𝐦𝐚𝐬𝐡 𝐭𝐰𝐢𝐧 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐚 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡! 🙌🏻

Take a bow, @RishabhPant17, brilliant would be an understatement! 🫡🔥#ENGvIND 1st Test Day 4 LIVE NOW Streaming on JioHotstar 👉… pic.twitter.com/4A1Poe5jbC

— Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2025