Elli AvrRam Bold Beach Look: ग्रीन स्विमसूट में एली अवराम ने बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, लेटेस्ट फोटो देख फैंस बोले ‘Hotness Overload’ (View Pic)

Elli AvrRam (Photo Credits: Instagram)

Elli AvrRam Bold Beach Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस एली अवराम ने एक बार फिर अपने सिज़लिंग अवतार से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी एक हॉट तस्वीर शेयर की है जिसमें वह बीच किनारे रेत पर लेटी नजर आ रही हैं. उन्होंने नियॉन ग्रीन कलर का स्विमसूट पहना हुआ है और यह फोटो बेहद ग्लैमरस लग रही है. एली ने इस पोस्ट के साथ लिखा, “Sunday Mood... in bed but mentally on the beach”, जिससे उनका रिलैक्स और बीची वाइब्स वाला मूड साफ जाहिर होता है. तस्वीर में वह आंखें बंद किए हुए, बेहद सहज और स्टनिंग नजर आ रही हैं. उनका यह फोटो पोस्ट होते ही वायरल हो गया और अब तक इसे 17,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

उनकी इस फोटो पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स ने भी तारीफों की बारिश कर दी है. किसी ने उन्हें “🔥” बताया तो किसी ने “My beautiful one” कहकर अपना प्यार जताया. इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट अब ट्रेंड कर रही है और हर कोई Elli की इस अदा का दीवाना हो गया है.

एली अवराम का स्टाइलिश अवतार:

एली अवराम हमेशा ही अपने बोल्ड और एफर्टलेस फैशन स्टेटमेंट से चर्चा में रहती हैं. चाहे रेड कारपेट हो या बीच वकेशन, एक्ट्रेस का हर लुक फैशन गोल्स सेट करता है. उनका ये बीच लुक इस बात का सबूत है कि वह ग्लैमर और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं. फिलहाल, एली के इस हॉट अवतार को देखकर फैंस उनकी अगली फिल्म या प्रोजेक्ट की झलक देखने के लिए बेसब्र हो गए हैं.