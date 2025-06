WI W vs SA W 3rd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, वेस्टइंडीज करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

West Indies Women's Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Scorecard: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज(WI-W vs SA-W T20I Series 2025) का तीसरा और आखिरी निर्णायक मुकाबला 23 जून (सोमवार) को बारबाडोस (Barbados) के केव हिल स्थित थ्री डब्ल्यूज ओवल (Three Ws Oval, Cave Hill) में खेला जा रहा हैं. जिसमे दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करेगी. यह भी पढ़ें: वेस्टइंडीज महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला तीसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला आज, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने जीता टॉस

Toss update 🪙

South Africa Women have won the toss and elected to bat first 🏏🔥.

It's all to play for in this final game of this tour. Here's how our Proteas Women line up for this thrilling series finale 🇿🇦💪.#AlwaysRising #WozaNawe pic.twitter.com/qnu2nwztPy

— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) June 23, 2025