France: म्यूजिक फेस्टिवल में भयावह हमला; 1500 लोग घायल, सुई से किए गए हमले से दहशत

पेरिस: फ्रांस में आयोजित हुआ लोकप्रिय Fete de la Musique म्यूजिक फेस्टिवल इस बार खुशी नहीं, बल्कि दहशत और हिंसा का कारण बन गया. इस फेस्टिवल में करीब 1,500 लोग घायल हो गए, जिनमें से 100 से अधिक महिलाएं सुइयों से हमला और जहर दिए जाने की शिकार बनीं.

फ्रांस के गृह मंत्रालय के अनुसार, पेरिस में अकेले 21 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें महिलाओं को सुई से चुभोकर उन्हें जहर देने का प्रयास किया गया. इस मामले में अब तक 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सोशल मीडिया पर महिलाओं को निशाना बनाने की खुली धमकियां भी पहले से दी जा रही थीं.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुइयों में कौन सा पदार्थ डाला गया था. अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है और टॉक्सिकोलॉजिकल जांच की जा रही है. कम से कम तीन पीड़ितों ने गंभीर रूप से बीमार महसूस करने की शिकायत की है.

🇫🇷🔥More scenes of chaos from Paris during the popular Music Festival 2025 (Fête de la Musique).

🔺371 arrested

🔪6 people stabbed, 1 in critical condition

🩸1,500 people injured

🚨13 police officers injured

🔥51 vehicles were set on fire pic.twitter.com/fDGt5JRZOA

