PM मोदी कल मुंबई दौरे पर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से करेंगे मुलाकात, जानें मीटिंग का पूरा शेड्यूल और शहर में कैसी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

(Photo Credits PMO)

PM Modi-Macron Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी मंगलवार, 17 फरवरी को मुंबई के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक करेंगे. दोनों नेता भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026' (India-France Year of Innovation 2026) का शुभारंभ करेंगे. राष्ट्रपति मैक्रों आज देर रात मुंबई पहुंच रहे हैं, जिसके बाद कल दिन भर शहर में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा.

मोदी-मैक्रों मुलाकात का पूरा शेड्यूल

दोनों वैश्विक नेताओं का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार:

दोपहर 3:15 बजे: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों मुंबई के 'लोक भवन' में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इसमें रक्षा, तकनीक और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा होगी.

शाम 4:30 बजे: राजभवन (लोक भवन) के दरबार हॉल में एमओयू (MoU) का आदान-प्रदान और प्रेस वक्तव्य जारी किया जाएगा.

शाम 5:15 बजे: दोनों नेता 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026' का उद्घाटन करेंगे और स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और व्यापार जगत के दिग्गजों को संबोधित करेंगे.

शाम 7:15 बजे: गेटवे ऑफ इंडिया पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और नवाचार उत्सव का आयोजन होगा.

दक्षिण मुंबई में ट्रैफिक प्रतिबंध

वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कल दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक कई सड़कों को बंद रखने का निर्णय लिया है:

छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग: श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक (रीगल जंक्शन) से आगे का हिस्सा सभी वाहनों के लिए बंद रहेगा.

पी. रामचंद्रानी मार्ग: जोखिम अल्वा चौक से एडम स्ट्रीट जंक्शन तक सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा.

नो-पार्किंग जोन: ताज होटल के पीछे से लेकर होटल डिप्लोमैट तक की सड़कों, नथालाल पारेख रोड और शहीद भगत सिंह रोड पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी.

केवल एम्बुलेंस और अग्निशमन जैसे आपातकालीन वाहनों को ही इन रास्तों से जाने की अनुमति मिलेगी.

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी वाहनों पर रोक

हवाई अड्डे से शहर के आवागमन को सुगम बनाने के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH) पर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. कल सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक वाकोला फ्लाईओवर से दहिसर टोल नाका के बीच उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ की लेन पर भारी मोटर वाहनों (HMV) का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

रणनीतिक महत्व

राष्ट्रपति मैक्रों की यह यात्रा भारत और फ्रांस के बीच 'होराइजन 2047' रोडमैप को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. मुंबई के कार्यक्रमों के बाद, राष्ट्रपति मैक्रों 18 फरवरी को दिल्ली जाएंगे, जहां वह 'AI इम्पैक्ट समिट' में शिरकत करेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरे से रक्षा सौदों और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में नए समझौतों की उम्मीद है.

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.