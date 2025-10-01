Mumbai Traffic Advisory: दादर शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को शिवसेना UBT की दशहरा रैली, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी; जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद

Mumbai Traffic Advisory For Shiv Sena UBT Dussehra Rally: मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 2 अक्टूबर 2025 को होने वाले शिवसेना UBT दशहरा मेळावा और रैली को लेकर वाहनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की है. मुंबई ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस आयोजन में भारी भीड़ जुटने की संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से लोग शिवाजी पार्क, दादर में होने वाले इस दशहरा मेळावे में भाग लेने आएंगे. इसके कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है.
सुबह 9 से रात 11:55 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर को सुबह 9:00 बजे से रात 11:55 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध इस उद्देश्य से लगाया गया है ताकि आवागमन सुचारु रूप से हो सके और मुंबई वासियों को इस दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े. यह भी पढ़े: Mumbai Traffic Diversion: शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिंदे के दशहरा सम्मेलन के लिए ट्रैफिक में बड़ा बदलाव, जानें कौन से मार्ग रहेंगे बंद
नो पार्किंग जोन:
-
S.V.S. रोड (सिद्धिविनायक मंदिर जंक्शन से येस बैंक तक)
-
केलुसकर रोड (दक्षिण और उत्तर), दादर
-
M.B. राउट रोड (S.V.S. रोड के जंक्शन से)
-
दादासाहेब रेगे मार्ग (सेनापति बापट स्टैच्यू से गडकरी जंक्शन तक)
-
पांडुरंग नायक मार्ग (M.B. राउट रोड), दादर
-
लेफ्टिनेंट दिलीप गुप्ते मार्ग (शिवाजी पार्क गेट नंबर 5 से शितलादेवी मंदिर जंक्शन तक)
-
N.C. केलकर मार्ग (गडकरी जंक्शन से हनुमान मंदिर जंक्शन, दादर)
-
L.J. रोड (राजाबड़े जंक्शन से गडकरी जंक्शन तक)
वाहन प्रतिबंध परिवर्तन मार्ग:
-
S.V.S. रोड (सिद्धिविनायक मंदिर जंक्शन से कपड़ बाजार जंक्शन, माहिम)
डाइवर्जन: सिद्धिविनायक जंक्शन → S.K. बोले रोड → अगर बाजार → पोर्चुगीज चर्च → गोखले रोड
-
राजा बदे चौक जंक्शन से केलुसकर मार्ग (उत्तर), दादर
डाइवर्जन: L.J. रोड → गोखले रोड → स्टील मैन जंक्शन → गोखले रोड
-
लेफ्टिनेंट दिलीप गुप्ते रोड (पांडुरंग नायक मार्ग जंक्शन, दक्षिण दिशा में यातायात)
डाइवर्जन: वाहन राजा बदे जंक्शन होते हुए L.J. रोड की ओर जाएं
-
गडकरी चौक जंक्शन से केलुसकर रोड (दक्षिण), दादर
डाइवर्जन: M.B. राउट मार्ग के जरिए
-
बाल गोविंदास मार्ग (पद्माबाई ठक्कर मार्ग जंक्शन से सेनापति बापट मार्ग तक पश्चिम दिशा में)
डाइवर्जन: यातायात मनोरा नागरकर मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा
-
दादासाहेब रेगे मार्ग (सेनापति बापट स्टैच्यू से गडकरी जंक्शन)
डाइवर्जन: यातायात L.J. रोड, गोखले रोड, रनाडे रोड की ओर मोड़ा जाएगा
शिंदे गुट की दशहरा रैली NESCO में
शिंदे गुट की दशहरा रैली इस बार मुंबई के आजाद मैदान में नहीं बल्कि गोरेगांव के नेस्को (NESCO) में आयोजित होगी। बारिश को इसके पीछे मुख्य वजह बताया जा रहा है। बारिश के कारण आजाद मैदान में कीचड़ जम गया था, जिसे देखते हुए शिंदे गुट ने रैली के लिए नेस्को को चुना है.
मुंबई के उपनगर में भी में कल ट्रैफिक रहेगा जाम
नेस्को में होने वाली इस रैली के कारण मुंबई के उपनगरों में भी भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है. खासकर 2 अक्टूबर को इस इलाके में काफी भीड़ रहेगी. ऐसे में शाम के समय वेस्टर्न एक्सप्रेस वे का उपयोग करने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है.