Mouni Roy Beach Look: लाइट प्रिंटेड आउटफिट और सनग्लासेस में मौनी रॉय ने लूटा फैंस का दिल, इंस्टाग्राम पर वायरल हुई तस्वीरें (View Pics)

Mouni Roy (Photo Credits: Instagram)

Mouni Roy Beach Look: इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में मौनी प्रिंटेड आउटफिट में नजर आ रही हैं और बड़े-बड़े सनग्लासेस के साथ उन्होंने अपने लुक को कैजुअल और स्टाइलिश रखा है. पोस्ट के कैप्शन में मौनी ने लिखा, “Windswept & gorging on Kiri bath”, जिससे साफ है कि वो वेकेशन मोड में हैं और रिलैक्स कर रही हैं. तस्वीरों में मौनी वीकेंड वाइब्स को पूरी तरह एंजॉय करती दिख रही हैं. उनका यह सिंपल लेकिन ग्लैमरस अवतार फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.

श्रेया धनवंतरी, ऋषिका देवनानी और त्रिशिला गोअकुलदास जैसी कई सेलेब्स ने कमेंट कर मौनी की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “What is this cuteness?!” तो किसी ने उन्हें “Poetry in motion” बताया. पोस्ट पर कुछ ही घंटों में 1 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं, जिससे मौनी की पॉपुलैरिटी साफ नजर आती है.

मौनी रॉय ने लूटा फैंस का दिल:

View this post on Instagram A post shared by mon (@imouniroy)

मौनी रॉय हमेशा अपने एलिगेंट और क्लासी फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. इस बार भी उन्होंने अपने लुक से यह साबित कर दिया कि कम लुक में भी वो बड़ी स्टाइलिश लग सकती हैं. बीच साइड बैकड्रॉप के साथ उनकी ये फोटोज इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रही हैं. फिलहाल, मौनी के फैंस उनकी अगली ऑनस्क्रीन अपीरियंस का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन तब तक, उनकी ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब धूम मचा रही हैं.