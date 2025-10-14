SSC GD Cut Off 2025 OUT: एसएससी जीडी फिजिकल कट ऑफ 2025 जारी, यहां देखें पुरुष व महिला उम्मीदवारों के लिए श्रेणीवार कटऑफ; Download करें रिजल्ट का PDF

Photo- @SSCorg_in/X

SSC GD Physical Cut Off 2025 OUT: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी जीडी फिजिकल कट ऑफ 2025 जारी कर दिया है. यह रिजल्ट (Result) 13 अक्टूबर को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अपलोड किया गया. जिन उम्मीदवारों ने 20 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक आयोजित PET और PST परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट और कटऑफ PDF डाउनलोड कर सकते हैं. इस साल लगभग 3.94 लाख उम्मीदवारों को Physical Test के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें से करीब 2.59 लाख कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी.

कितने उम्मीदवारों का हुआ सेलेक्शन ?

रिजल्ट्स के अनुसार, कुल 1.26 लाख उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. इनमें से 95,264 उम्मीदवारों (पुरुष 86,085 और महिला 9,179) को Document Verification और Medical Test के लिए अस्थायी रूप से सेलेक्ट किया गया है.

कितनी रही इस बार की कटऑफ?

आयोग ने पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कटऑफ जारी की है. इस साल का सबसे ऊंचा कटऑफ ST वर्ग के लिए रहा, जो 124.36 अंक तक गया. वहीं जनरल कैटेगरी (UR) की कटऑफ 117.91 अंक, और OBC वर्ग की कटऑफ 114.41 अंक रही. यह आंकड़े राज्य और श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हैं.

SSC GD Medical Cut Off 2025 PDF

कैसे तैयार किया जाता है कटऑफ?

SSC GD Cut Off कई कारणों पर निर्भर करती है, जैसे परीक्षा की कठिनाई स्तर, उम्मीदवारों की संख्या, रिक्तियों की संख्या और आरक्षण श्रेणियां. इस बार परीक्षा BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF और NCB जैसी सुरक्षा बलों में कुल 53,690 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी.

SSC GD Cut Off 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें ?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

यहां दिखाई दे रहे ‘ Result’ टैब पर क्लिक करें.

अब ‘ SSC GD Physical Result and Cut Off’ लिंक पर क्लिक करें.

एक PDF खुलेगी, जिसमें राज्यवार और श्रेणीवार कटऑफ दी गई है.

उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

SSC ने बताया है कि चयनित उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट में शामिल होना होगा. इसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे SSC की वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें. ताकि किसी महत्वपूर्ण अपडेट को मिस न करें.