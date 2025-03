Durg Road Accident: तेज रफ़्तार कार डिवाइडर से टकराकर कई बार पलटी, BJP की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा की बेटी की हुई मौत, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ हादसा (Watch Video)

दुर्ग, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक भीषण सड़क हादसे में बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष स्वीटी कौशिक की बेटी ऋचा कौशिक की मौत हो गई. इस एक्सीडेंट का वीडियो फुटेज सामने आया है. जो देखने में काफी भयावह है. बताया जा रहा है की इस हादसे में कार में बैठे ऋचा के दोस्तों की हालात गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है.

ये घटना दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई है. वीडियो में देख सकते है कार सड़क से जा रही होती है और इसी दौरान उसका नियंत्रण बिगड़ जाता है और कार सड़क से कई बार पलटी होते हुए सड़क के दुसरे किनारे पर पेट्रोल पंप पर आकर वहां लगे बोर्ड से टकराती है. इस घटना के बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया. लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @ag_Journalist नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Durg Bus Accident Updates: दुर्ग बस हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की (View Tweet)

दुर्ग में सड़क एक्सीडेंट

#Raipur BJP Mahila Morcha president's daughter died in a horrific road accident in Bhilai, Durg, Chhattisgarh The remaining 3 people are on ventilator in Raipur Hospital Live video of the accident #Accident #chhatisgarh #RoadAccident #bhilai #BreakingNews #BREAKING https://t.co/ksekXvebMs pic.twitter.com/Squ2CodhEo

— Indian Observer (@ag_Journalist) March 15, 2025