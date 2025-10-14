चार दशक बाद थमा MTV Music का कारवां, चैनल बंद होने पर फैंस ने सोशल मीडिया पर जताया दुख
MTV Music (Photo: X|@ShivAroor)

MTV Music Shutting Down: पैरामाउंट ग्लोबल (Paramount Global) ने एक चौंकाने वाली घोषणा कर संगीत प्रेमियों को दुखी कर दिया है. कंपनी ने MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV और MTV Live को 31 दिसंबर, 2025 से यूके में बंद कर दिया जाएगा. इन संगीत चैनलों को बंद करना न सिर्फ वैश्विक संगीत और युवा संस्कृति को 40 साल से अधिक समय तक प्रभावित करने वाले एक युग की विदाई भी है. हालांकि MTV चैनल का प्रसारण जारी रहेगा. एमटीवी पर रियालिटी शो बेस्ड प्रोग्राम प्रसारित करता है. जहां कुछ लोग चैनल के बंद होने से दुखी हैं वहीं कुछ का मानना है कि यह बदलाव समय की मांग है, यही सच है, जिसे स्वीकार करना अब जरूरी हो गया है. एमटीवी म्यूजिक चैनल्स के बंद होने की घोषणा के बाद से सोशल मीडिया पर लोग अलग-लगा प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और अपनी यादें सांझा कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Kantara Chapter 1 BO Day 9: 500 करोड़ क्लब में शामिल हुई 'कांतारा चैप्टर 1', वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम

इन देशों से होगी MTV म्यूजिक चैनल के बंद होने की शुरुआत

MTV के म्यूज़िक चैनलों को बंद करने की प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटेन और आयरलैंड से होगी. इसके बाद यह कदम यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी लागू किया जाएगा. यह दर्शकों की बदलती देखने की आदतों का परिणाम है, क्योंकि अब वे संगीत कंटेंट के लिए तेजी से YouTube, TikTok और Spotify जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख कर रहे हैं. इस बदलाव ने पारंपरिक टीवी चैनलों की मांग को काफी हद तक कम कर दिया है.

एमटीवी म्यूजिक चैनल होगा बंद

यूजर ने दी प्रतिक्रिया

एमटीवी होगा बंद

साल 2016 में, MTV Indies की जगह 24x7 म्यूज़िक चैनल ‘MTV Beats’ ने ली थी. इसके लॉन्च के बाद, MTV India ने धीरे-धीरे अपना फोकस पारंपरिक संगीत कार्यक्रमों और ओरिजिनल शोज़ से हटाकर रियलिटी शोज़ पर केंद्रित कर लिया. इससे चैनल की मूल पहचान और विविधता में बदलाव देखा गया. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि हालिया वैश्विक बंदी के चलते MTV के ये चैनल भारत में भी बंद किए जाएंगे या नहीं?