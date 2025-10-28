अमेरिकी एंटरटेनमेंट कंपनी Paramount Skydance Corp में बड़ी छंटनी की तैयारी, 2000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी; CBS न्यूज एंकर John Dickerson ने दिया इस्तीफा
Paramount Skydance layoffs 2025 (Photo- @unumihaimedia/X)

Paramount Skydance layoffs 2025: अमेरिकी एंटरटेनमेंट कंपनी पैरामाउंट स्काईडांस कॉर्पोरेशन (Paramount Skydance Corp) में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी शुरू हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी बुधवार से 1,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी. सूत्रों का कहना है कि यह केवल पहला चरण है, दूसरा चरण भी आगे जारी रहेगा. कुल मिलाकर, लगभग 2,000 कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं. कंपनी का गठन अगस्त 2025 में Paramount Global और Skydance Media के विलय के माध्यम से हुआ था. विलय के बाद से, कंपनी की नई प्रबंधन टीम ने लागत में कटौती और व्यवसाय के पुनर्गठन की दिशा में तेजी से कदम उठाने की घोषणा की है.

कंपनी के अध्यक्ष जेफ शेल (Jeff Shell) ने हाल ही में कहा, "हम ऐसी कंपनी नहीं बनना चाहते जो हर तिमाही में नौकरियों में कटौती करे. लेकिन यह प्रक्रिया निश्चित रूप से कष्टदायक होगी."

पैरामाउंट में छंटनी, पहले दौर में 1,000 नौकरियों में कटौती

एंकर जॉन डिकर्सन ने दिया इस्तीफा

इस बीच, सीबीएस इवनिंग न्यूज (CBS Evening News) के जाने-माने एंकर जॉन डिकर्सन (John Dickerson) ने भी सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि वह इस साल के अंत तक नेटवर्क छोड़ देंगे. डिकर्सन 16 साल से सीबीएस से जुड़े थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत "फेस द नेशन (Face the Nation)" शो की एंकरिंग से की थी.

इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, "मुझे एक बेहतरीन मंच और बेहतरीन सहयोगी देने के लिए मैं सीबीएस का हमेशा आभारी रहूंगा. यह मेरे लिए सिर्फ एक करियर ही नहीं, बल्कि सीखने का एक अनुभव भी रहा है."

CBS News में भी हुए कई बदलाव

स्काईडांस (Skydance) ने विलय के बाद CBS News में भी कई बदलाव किए हैं. कंपनी के सीईओ डेविड एलिसन (CEO David Ellison) ने हाल ही में प्रसिद्ध पत्रकार बारी वीस (Journalist Bari Weiss) को सीबीएस न्यूज का नया प्रधान संपादक नियुक्त किया है. बारी वीस लोकप्रिय ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्म "द फ्री प्रेस (The Free Press)" के संस्थापक हैं, जिसे एलिसन ने हाल ही में अधिग्रहित किया है.

बारी वीस ने अक्सर मुख्यधारा के मीडिया पर पक्षपात और उदारवादी पूर्वाग्रह का आरोप लगाया है. पैरामाउंट ने संपादकीय निष्पक्षता से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए सीबीएस न्यूज में एक लोकपाल (Ombudsman) नियुक्त किया है.