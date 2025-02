Farah Khan’s Holi Remark Sparks Controversy: फराह खान ने होली को बताया ‘छपरी लोगों का फेवरेट फेस्टिवल’, सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

Farah Khan’s Holi Remark Sparks Controversy: फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों विवादों में घिर गई हैं. रियलिटी कुकिंग शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' के एक हालिया एपिसोड में फराह ने होली को 'छपरी लोगों का फेवरेट फेस्टिवल' कहकर सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर पैदा कर दी. उनके इस बयान को अपमानजनक और संवेदनहीन बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फराह खान की कड़ी आलोचना की है. शो में, जब वह कंटेस्टेंट गौरव खन्ना से बातचीत कर रही थीं, तब उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, "सारे छपरी लोगों का फेवरेट फेस्टिवल होली होता है." इस बयान के बाद फराह को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा, जहां कई लोगों ने इसे "शर्मनाक" और "भारतीय संस्कृति का अपमान" बताया.

फराह खान ने अब तक नहीं दी सफाई

फराह खान ने इस विवाद पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. वह 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' में जजेस रणवीर ब्रार और विकास खन्ना के साथ शो होस्ट कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने सानिया मिर्जा के बेटे इज़हान को लेकर भी एक मजाक किया था, जिसकी वजह से वह सुर्खियों में रही थीं.

'शर्मनाक'

One more shameful comment from Farah Khan. Being a judge and a host of the show, she shd be more respectful towards others & the festivals of our country#GauravKhanna is a gentleman. Calling him a chapdi was not cool. Insulting Holi was not cool @SonyLIV #CelebrityMasterChefs https://t.co/c4EIRTzeEh — Ashapurna 💫✨ (@Ashapurna30) February 19, 2025

'पाखंडी'

Farah Khan is an absolute idiot and hypocrite, nach gane k alawa aur kuch to aata nhi h jab bhi muh khulta h shit comes out.#holi — Aditya Pandey (@adityapandey212) February 19, 2025

'हिंदू त्यौहार का अनादर'

"Sare cchapri ladke ka pasandeeda festival Holi hi hota hai" Disrespecting Hindu festivals has been normalised by celebs like @TheFarahKhan. Instead of Samay, people like her should be put on trial but since she's a member of bollywood there won't be any consequences pic.twitter.com/mvLYoqTNa7 — ex. capt (@thephukdi) February 18, 2025

'रोगी मानसिकता'

"Sare chhapri ladkon ka pasandeeda festival Holi hi hota hai" (Holi is the favorite festival of all lecherous boys) -Farah Khan, whose brother Sajid Khan is one of the biggest sexual predators of Urduwood, and who herself directed tr@sh like 'Main Hoo Na' depicting ex-Indian… pic.twitter.com/BZcahuEmr2 — HinduPost (@hindupost) February 20, 2025

'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' के अन्य कंटेस्टेंट

इस शो में उषा नाडकर्णी, तेजस्वी प्रकाश, अर्चना गौतम, राजीव अदातिया, निक्की तंबोली और फैसल शेख जैसे सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं. यह शो सोनी टीवी और सोनी लिव पर हर रोज रात 8 बजे प्रसारित होता है.