Abhishek on Aishwarya’s ‘I Want to Talk’ Moment: अभिषेक बच्चन ने किया खुलासा, ऐश्वर्या राय के 'आई वॉन्ट टू टॉक' कहने पर आ जाते हैं तनाव में!

Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai, Aaradhya Bachchan (Photo Credits: Instagram)

Abhishek on Aishwarya’s ‘I Want to Talk’ Moment: अभिनेता अभिषेक बच्चन हाल ही में हुए रील शोशा अवॉर्ड्स में अपने मजाकिया अंदाज में नजर आए. उन्होंने एक मजेदार बातचीत के दौरान खुलासा किया कि जब उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय कहती हैं, 'I want to talk,' तो उन्हें तनाव महसूस होता है. रील शोशा अवॉर्ड्स के दौरान अभिषेक बच्चन को उनकी फिल्म I Want to Talk के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया. इस मौके पर मंच पर मौजूद अर्जुन कपूर ने मजाकिया लहजे में उनसे पूछा, "कौन है वह इंसान जिसका 'I want to talk' कॉल आपको सबसे ज्यादा तनाव में डाल देता है?" इस पर अभिषेक ने हंसते हुए जवाब दिया, "तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना अभी तक… जब हो जाएगी, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा." इसके बाद उन्होंने बिना ऐश्वर्या राय का नाम लिए कहा, "जब आपकी पत्नी का फोन आता है और वह कहती हैं, 'I want to talk,' तो आप समझ जाते हैं कि अब आप मुश्किल में हैं!"

बेटी आराध्या के साथ बॉन्डिंग पर बोले अभिषेक

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को 17 साल हो चुके हैं और उनकी 13 वर्षीय बेटी आराध्या बच्चन है. हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक ने पिता बनने के अनुभव पर बात करते हुए कहा, "घर पर मैं सिर्फ एक पिता हूं. पेशेवर जिंदगी या सेलिब्रिटी स्टेटस से अलग, एक माता-पिता का रिश्ता सबसे अनमोल होता है. यह प्यार सच्चे दिल से आता है, न कि आपकी सफलता या काम की वजह से."

फिल्म Be Happy में दमदार अभिनय

अभिषेक बच्चन इन दिनों अपनी नई फिल्म Be Happy के लिए भी चर्चा में हैं. इस फिल्म में वह एक पिता की भूमिका में नजर आ रहे हैं और इसमें इनायत वर्मा, नोरा फतेही और नासर भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म इस समय प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त कर रही है.