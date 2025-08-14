Sachin Tendulkar First Test Century: 14 अगस्त का दिन सचिन तेंदुलकर के लिए है बेहद ही खास, 35 साल पहले आज ही के दिन मास्टर ब्लास्टर ने किया था ये कारनामा

सचिन तेंदुलकर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sachin Tendulkar Hits Maiden International Century At Age Of 17: आज का दिन यानी 14 अगस्त टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के लिए काफी खास है. आज ही के दिन 14 अगस्त 1990 में सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा था. उस वक्त सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) में शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए थे. सचिन तेंदुलकर का पहला टेस्ट शतक 9 मैचों के बाद आया था. सचिन तेंदुलकर ने 17 साल और 107 दिन की उम्र में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था. यह भी पढ़ें: Arjun Tendulkar Engagement: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की हुई सगाई, जानें कौन हैं होने वाली मंगेतर

बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मोहम्मद अशरफुल के नाम दर्ज है. मोहम्मद अशरफुल ने साल 2001 में 17 साल और 61 दिन की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाया था. टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद हैं. मुश्ताक मोहम्मद ने 17 साल और 78 दिन की उम्र में टीम इंडिया के खिलाफ शतक लगाया था. वहीं सचिन तेंदुलकर ने 17 साल और 107 दिन की उम्र में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था.

🗓️ On This Day in 1990 The legendary Sachin Tendulkar scored his 1⃣st hundred 💯 in international cricket versus England at the age of 17! 🙌 🙌 The rest, as they say, is history! 👏 👏#TeamIndia | @sachin_rt pic.twitter.com/F4ycBXdFOE — BCCI (@BCCI) August 14, 2025

अपने लंबे करियर में सचिन तेंदुलकर ने पहला टेस्ट शतक 17 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था. सचिन तेंदुलकर ने यह शतक तब लगाया था जब भारत ओल्ड ट्रैफर्ड में हार की कगार पर खड़ा था. सचिन तेंदुलकर के शानदार शतक ने ही टीम इंडिया को हार से बचाया था. सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को जीत के लिए 408 रन का लक्ष्य दिया. टीम इंडिया ने इसके जवाब में 183 रन बनने तक 6 विकेट गंवा दिए. लेकिन सचिन तेंदुलकर क्रीज पर जमे रहे. सचिन तेंदुलकर ने 119 रन की पारी खेली.

सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैचों में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज बने. सचिन तेंदुलकर के नाम 100 इंटरनेशनल शतक थे. सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट खेले और 51 शतक की मदद से 15921 रन बनाए. सचिन तेंदुलकर ने इसी तरह 463 वनडे मैच खेले और 49 शतकों की मदद से 18426 रन बनाए हैं.