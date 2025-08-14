Team India Stats In Asia Cup: एशिया कप में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें 'मेन इन ब्लू' के आकंड़ें

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां संस्करण सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. यह भी पढ़ें: Sachin Tendulkar First Test Century: 14 अगस्त का दिन सचिन तेंदुलकर के लिए है बेहद ही खास, 35 साल पहले आज ही के दिन मास्टर ब्लास्टर ने किया था ये कारनामा

सभी आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी, जहां चार टीमों के बीच मुकाबले होंगे. इसके बाद टॉप दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी. इस इवेंट के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान भी हो सकता है. इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच जबरदस्त क्रिकेट राइवलरी के कारण इस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार है. हालांकि राजनीतिक तनाव की वजह से इस महामुकाबले की संभावना पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया एशिया कप में इस टकराव में पूरी तरह से भारी साबित हुआ है.

टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा बरकरार

वहीं टीम इंडिया का एशिया कप में दबदबा रहा है. टीम इंडिया ने एशिया कप में अब तक 8 बार खिताब अपने नाम किया है. साल 1984 में हुए पहले सीजन से लेकर साल 2023 में खेले आखिरी टूर्नामेंट तक टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. टी20 फॉरमेट में भी टीम इंडिया ने दो बार एशिया कप खेला है और एक बार विजेता भी बना है. यानी कुल 65 मुकाबलों में से टीम इंडिया को 43 में जीत मिली हैं जबकि केवल 19 मुकाबलों में 'मेन इन ब्लू' को हार झेलनी पड़ी है.

अपने नाम किए हैं टीम इंडिया ने इतने खिताब

टीम इंडिया के नाम पर सबसे अधिक बार एशिया कप ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है. टीम इंडिया ने अब तक आठ बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा किया है. टीम इंडिया ने सबसे पहले साल 1984 में फिर 1988, 1991, 1995, 2010, 2016, 2010 और 2023 में ये ट्रॉफी जीती थी. पिछली बार जब एशिया कप जीता, तो टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में ट्रॉफी उठाई थी. ऐसे में अब इस बार टीम इंडिया ट्रॉफी को डिफेंड करने मैदान पर उतरेगी.

8 टीमें लेंगी एशिया कप 2025 में हिस्सा

टी20 फॉरमेट में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 में 8 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिसमें टीम इंडिया, पाकिस्ताान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग है. सभी आठ टीमों को चार-चार के ग्रुप में रखा गया हैं. ग्रुप-ए में टीम इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान है. ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं.

नोट: एशिया कप 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.