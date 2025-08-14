Independence Day 2025 Wishes: स्वतंत्रता दिवस के इन देशभक्ति वाले हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, GIF Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

स्वतंत्रता दिवस 2025 (Photo Credits: File Image)

Independence Day 2025 Wishes in Hindi: करीब 200 सालों तक ब्रिटिश सरकार की गुलामी करने के बाद 15 अगस्त (15th August) 1947 को भारत देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था, लेकिन इसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा था. भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए कई क्रांतिकारियों और वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद आजाद भारत का सपना साकार हो सका. इस आजादी के लिए हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने न सिर्फ आंदोलन किए, बल्कि कईयों ने अपने प्राणों को भी हंसते-हंसते मातृभूमि के लिए न्योछावर कर दिया, ताकि तमाम देशवासी आजादी की खुली हवा में सांस ले सकें. यही वजह है कि हर साल 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के जश्न को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जगह-जगह तिरंगा फहराकर उसकी आन-बान और शान को सलामी दी जाती है और देशभक्ति के गीतों से पूरा देश गूंज उठता है.

15 अगस्त का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास होता है, इसलिए इस दिन को हर कोई उत्सव की तरह पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाता है. इस साल भारत अपनी आजादी की 78वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा है, जबकि 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस बेहद खास अवसर पर आप देशभक्ति वाले इन हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, जीआईएफ ग्रीटिंग्स के जरिए स्वतंत्रता दिवस की अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- आजादी की कभी शाम न होने देंगे,

शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे,

बची हो जब तक एक भी बूंद लहू की रगों में,

तब तक भारत मां का आंचल नीलाम ना होने देंगे.

2- चलो फिर से खुद को जगाते हैं,

अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं,

सुनहरा रंग है गणतंत्र स्वतंत्रता का,

ऐसे शहीदों के लिए सब सर झुकाते हैं.

3- तिरंगा हमारा है शान-ए-जिंदगी,

वतन परस्ती है वफा-ए-जमीं,

देश के लिए मर मिटना कुबूल है हमें,

अखंड भारत के स्वप्न का जूनून है हमें.

4- दुनिया में मिल जाते हैं आशिक कई मगर,

वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता,

नोटों में लिपट कर, सोने से भी सिमटकर मरे कोई,

लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता.

5- दिल हमारे एक हैं, एक ही है हमारी जान,

हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान,

जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान,

इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान.

इस दिन देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देशवासियों को संबोधित करते हैं. इसके बाद देश की तीनों सेनाओं द्वारा परेड और रंगारंग झांकियों का आयोजन किया जाता है. स्वतंत्रता दिवस के जश्न को हर जाति, हर धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं. इस दिन सभी हिंदुस्तानी तिरंगे के रगं में सराबोर नजर आते हैं और तिरंगा फहराकर उसकी आन-बान-शान को सलामी देते हैं. इतना ही नहीं हर साल स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश की विविधता में एकता की अनूठी झलक देखने को मिलती है. इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और विभिन्न संस्थानों को तिरंगे के रंग में सजाया जाता है.