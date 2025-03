Video: हाफिज सईद के रिश्तेदार और लश्कर-ए-तैयबा के फाइनेंसर कारी अब्दु रहमान की कराची में गोली मारकर हत्या

LeT Financier Qari Abdul Rehman Shot Dead | X

पाकिस्तान के कराची शहर में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के फाइनेंसर और आतंकी हाफिज सईद के करीबी सहयोगी कारी अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह हमला सोमवार को हुआ और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

घटना कराची में रहमान की दुकान पर हुई. सीसीटीवी फुटेज में एक नकाबपोश हमलावर को बंदूक के साथ दुकान में घुसते हुए देखा गया. जब कारी अब्दुल रहमान काउंटर के पीछे खड़ा था, तभी हमलावर ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

वीडियो में यह भी दिख रहा है कि हमलावर ने दुकान में मौजूद एक अन्य व्यक्ति पर भी गोलियां चलाईं, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई. हालांकि, वीडियो में देखा गया कि घटना के समय दुकान में एक बच्चा भी मौजूद था, लेकिन हमलावर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. फिलहाल, हत्या के पीछे की सटीक वजह का पता नहीं चल पाया है.

Hafiz Saeed's relative & Lashkar-e-Taiba Financer, Qari Abdu Rehman SHOT DEAD by 'unknown gunmen' in Karachi, Pakistan 🔥

