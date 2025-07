Sri Lanka Beat Bangladesh, 1st ODI Match 2025 Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 77 रनों से हराया, वानिंदु हसरंगा और कामिंदु मेंडिस ने की घातक गेंदबाजी, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त; यहां देखें SL बनाम BAN मैच का स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Scorecard Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 2 जुलाई को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R.Premadasa Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश को 77 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही श्रीलंका की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. इस वनडे सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) कर रहे हैं. यह भी पढ़े: Sri Lanka vs Bangladesh, 1st ODI Match 2025 Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को दिया 245 रनों का लक्ष्य, चरित असलांका ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड:

First Blood to Sri Lanka! 💪

Brilliant display by our Lions! Sri Lanka beat Bangladesh by 77 runs and take 1-0 lead in the ODI series! On to the next one!#SLvBAN #SriLanka pic.twitter.com/cwO4LSnHpl

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 2, 2025