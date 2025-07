Sri Lanka vs Bangladesh, 1st ODI Match 2025 Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को दिया 245 रनों का लक्ष्य, चरित असलांका ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Scorecard Update: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 2 जुलाई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R.Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. हाल ही में जून में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज़ में 1-0 की जीत हासिल करने के बाद श्रीलंका की टीम अब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ के पहले मुकाबले में पूरी लय और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी. पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था, लेकिन दूसरे टेस्ट में मेज़बान टीम ने शानदार जीत दर्ज की. अब वनडे टीम की कमान चारिथ असलांका के हाथों में है, जो अपनी कप्तानी में जीत की इस लय को आगे बढ़ाना चाहेंगे. श्रीलंकाई टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन है और घरेलू हालात का फायदा उठाकर वे पहला वनडे अपने नाम करना चाहेंगे. इस वनडे सीरीज में श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. जबकि, बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) कर रहे हैं. यह भी पढ़े: England vs India, 2nd Test Match 2025 Day 1 Lunch Break Scorecard: लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने बनाए 98 रन, यशस्वी जयसवाल ने खेली शानदार पारी; यहां देखें स्कोरकार्ड

बांग्लादेश की टीम नए कप्तान मेहदी हसन मिराज के नेतृत्व में वनडे प्रारूप में नई शुरुआत करने जा रही है. नजमुल हुसैन शंटो से कप्तानी की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद मिराज इस सीरीज़ में टीम को नई दिशा देना चाहेंगे. टेस्ट सीरीज़ में हार के बाद बांग्लादेश की टीम वनडे में वापसी के इरादे से उतरेगी. अनुभवी खिलाड़ी जैसे मुशफिकुर रहीम और तस्किन अहमद टीम को मजबूती प्रदान करेंगे. ऐसे में बांग्लादेश अपने नए कप्तान के नेतृत्व में एक नई शुरुआत करने के लिए बेताब नजर आ रहा है.

यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड:

Started with a cluster of wickets, ended similarly, an Asalanka-💯 and a Taskin 4-fer in between 💥

Can the visitors chase down 2️⃣4️⃣5️⃣?#SLvBAN pic.twitter.com/qzKzAIZTMh

— Cricketangon (@cricketangon) July 2, 2025