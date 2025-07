PM Modi Ghana Visit: पीएम मोदी 30 साल में घाना जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, मिला गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पश्चिम अफ्रीकी देश घाना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. वे पिछले 30 वर्षों में घाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं. घाना पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई, जिससे दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंधों की खूबसूरती झलकती है. PM मोदी के अक्रा स्थित होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय प्रवासी समुदाय ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें बच्चों के एक समूह ने “हरे राम, हरे कृष्ण” की संगीतमय प्रस्तुति देकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया.

प्रधानमंत्री मोदी दो से नौ जुलाई तक पांच देशों की यात्रा करेंगे.

पीएम मोदी ने घाना को "भारत का मूल्यवान मित्र" बताते हुए कहा कि यह देश अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण (Global South) में भारत का एक अहम साझेदार है. उन्होंने घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामाह से मुलाकात की और कहा कि यह वार्ता भारत-घाना मैत्री को कई क्षेत्रों में मजबूत करने का अवसर है. प्रधानमंत्री मोदी को 3 जुलाई को घाना की संसद को संबोधित करने का भी मौका मिलेगा, जिसे उन्होंने “सम्मान की बात” बताया.

Landed in Accra, Ghana. I’m honoured by the special gesture of President John Dramani Mahama for welcoming me at the airport. Our nations look forward to working together to strengthen our long-standing relationship and explore fresh avenues for collaboration. 🇮🇳🇬🇭@JDMahama pic.twitter.com/HDONiVt7tr

