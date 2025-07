England vs India, 2nd Test Match 2025 Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, टीम इंडिया ने बनाए 310 रन, शुभमन गिल एक बाद फिर बन संकटमोचक; यहां देखें स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Day 1 Live Score Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 2 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham ) के एजबेस्टन ग्राउंड्स (Edgbaston Ground) में खेला जा रहा हैं. पहले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बर्मिंघम में होने वाले दूसरे टेस्ट में भी मेजबान टीम का पलड़ा भारी हो सकता हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 85 ओवर में पांच विकेट खोकर 310 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल नाबाद 114 रन और रवींद्र जडेजा नाबाद 41 रन बनाकर खेल रहे हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज 20 जून से 4 अगस्त तक खेली जाएगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: Australia vs West Indies, 2nd Test Match 2025 St Georges Pitch Report And Weather Update: ग्रेनेडा में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या वेस्टइंडीज के गेंदबाज रचेंगे नया इतिहास, मैच से पहले जानें सेंट जॉर्जेस की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

Stumps Day 1: India 310/5 in 85 overs. Day 1 stands evenly poised.

Captain Gill becomes the first Indian batter to score 100 runs on the opening day of a Test in England on two separate instances (13th Indian overall).#ENGvIND pic.twitter.com/pVHPXSul2s

