'ट्रंप मुझ पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि...' जोहरान ममदानी का अमेरिकी राष्ट्रपति पर जोरदार पलटवार

न्यूयॉर्क के मेयर पद के भारतीय मूल के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके हमलों और देश से निकालने की धमकियों पर करारा जवाब दिया है. ममदानी ने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ लोगों में फूट डालने की आग भड़का रहे हैं.

33 साल के ज़ोहरान ममदानी, जो खुद को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं, ने कहा कि ट्रंप उन्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वे हताश हैं. वे चाहते हैं कि अमेरिकी लोगों का ध्यान इस बात से भटक जाए कि उनकी सरकार ने देश के आम मेहनतकश लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ममदानी यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वे अपना काम नहीं रोकेंगे और रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ "लड़ाई जारी रखेंगे".

ट्रंप ने क्या कहा था और ममदानी का जवाब क्या है?

न्यूयॉर्क में एक रैली के दौरान ममदानी ने कहा, "कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे देश से निकाल देना चाहिए... और उन्होंने ये बातें मेरे जैसे इंसान के लिए कहीं, जो पीढ़ियों बाद इस शहर का पहला आप्रवासी (immigrant) मेयर बन सकता है, और साथ ही इस शहर के इतिहास में पहला मुस्लिम और पहला दक्षिण एशियाई मेयर भी होगा."

ममदानी ने आगे कहा, "ट्रंप यह सब इसलिए नहीं कर रहे कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूँ, या कैसा दिखता हूँ. बल्कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे लोगों का ध्यान उस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ. और मैं आम मेहनतकश लोगों के लिए लड़ता हूँ."

हमलों की वजह क्या है?

दरअसल, ममदानी ने न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराकर सबको चौंका दिया था. इस अप्रत्याशित जीत के बाद से ही रिपब्लिकन पार्टी उन पर हमलावर हो गई है. वे ममदानी को एक कट्टर वामपंथी नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं. पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार उन पर हमला कर रहे हैं. उन्होंने ममदानी को "कम्युनिस्ट" और "पागल" तक कह डाला है.

Donald Trump is attacking me because he is desperate to distract from his war on working people. We must and we will fight back. pic.twitter.com/pKEwnijJaG

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) July 2, 2025