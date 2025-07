Tug of War Video: भारत और फ्रांस के सैनिकों ने आजमाई ताकत, देखें रस्साकशी का मजेदार वीडियो

सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें भारत और फ्रांस के सैनिक एक साथ रस्साकशी (Tug of War) का खेल खेलते नज़र आ रहे हैं. यह नज़ारा फ्रांस के कैंप लारज़ैक का है, जहाँ दोनों देशों के बीच 'शक्ति-VIII' नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है.

क्या है पूरा मामला?

भारत और फ्रांस की सेनाएं इन दिनों फ्रांस के ला कैवेलरी में 'शक्ति' नाम का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं. इसका मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना, एक-दूसरे की युद्ध तकनीकों को समझना और आपसी रिश्तों को मज़बूत करना है.

इस गंभीर ट्रेनिंग और अभ्यास के बीच, सैनिकों ने कुछ हल्के-फुल्के पल भी बिताए. इसी दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने मिलकर रस्साकशी का एक दोस्ताना मैच खेला. सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ के सैनिक पूरे जोश और ताकत के साथ रस्सी खींच रहे हैं. माहौल में हंसी-मज़ाक और एक-दूसरे को प्रोत्साहित करने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं.

#WATCH | Joint Indian and French troops engaged in a tug of war during the Indo-French Joint Military Exercise SHAKTI-VIII at Camp Larzac, La Cavalerie in France.

(Source: Indian Army) pic.twitter.com/Oe5fg0Wxs0

— ANI (@ANI) July 3, 2025